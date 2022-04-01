Политолог назвал условие признания США нейтрального статуса Украины

Соединённые Штаты признают нейтральный статус Украины после того, как это сделают страны Евросоюза, считает политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани. В беседе с Lenta.ru он напомнил, что Франция и Германия уже высказали готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

По мнению Грациани, сейчас важно дождаться, чтобы к мнению Франции и Германии присоединились и другие европейские страны, особенно центрально- и западноевропейские. При этом политолог не исключил вероятности того, что позиция США по этому вопросу может в скором времени измениться.

В рамках стратегии США вопрос национального суверенитета той или иной страны используется для провоцирования кризисов в регионах, граничащих с Российской Федерацией, — пояснил Грациани.

В ходе переговоров Киев предложил новую систему гарантий безопасности для Украины. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

В этой связи министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации РФ.

В свою очередь Великобритания также готова выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение.

При этом США заявили, что в настоящее время не готовы сказать ничего конкретного в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине.