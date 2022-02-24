18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Политолог назвал Украину и Тайвань двумя «нервами современной геополитики»

Политолог Полегкий назвал Украину и Тайвань двумя «нервами современной геополитики»
15:50, 24 февраля 2022
Политолог назвал Украину и Тайвань двумя «нервами современной геополитики» Военный вертолет с флагом Тайваня Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Политолог Алексей Полегкий указал на то, что в зарубежных материалах, посвящённых взаимоотношениям России и Украины, всё чаще упоминается Китай в качестве важного фактора влияния. Он заметил, что действия Москвы в отношении Киева во многом схожи с политикой Пекина по отношению к Тайваню, пишет Live 24.

В сложившейся политической повестке Украина и Тайвань — два нерва современной геополитики, — заявил Полегкий.

Он добавил, что Украина и Тайвань нуждаются во времени, которое им необходимо для преобразований. Он напомнил, что Тайвань с каждым годом становится всё более экономически развитой страной, в то время как на Украине до сих пор остро стоит вопрос выживания.

Ранее юрист Илья Ремесло призвал россиян набраться терпения и сплотиться на фоне российской операции в Донбассе. По его мнению, Москва принуждает Киев к миру, чтобы избежать более тяжёлых последствий.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео