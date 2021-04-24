Политолог назвал украинские города, готовые присоединиться к России

https://static.news.ru/photo/dd41dff0-a5b4-11eb-ad77-96000091f725_660.jpg Одесса Фото: Server Amzayev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Присоединиться к России хотели бы не только жители республик Донбасса, но и целого ряда городов, которые находятся в составе Украины и находятся под контролем Киева. Такое мнение политолога Сергея Маркова приводит «ПолитНавигатор».

По данным издания, прогнозы эксперт озвучил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке.

Марков убеждён, что в случае проведения референдума о независимости или присоединении к России, «за» проголосовали бы как люди в Донбассе, например, в Славянске, Мариуполе и Краматорске, так и жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья.

Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача, — заявил российский политолог.

Эксперт выразил сожаление, что сейчас у украинцев нет такой возможности.

Марков добавил, что проект «антироссийская Украина», напротив, был создан Киевом для ликвидации России. Марков сравнил его с приставленным к сердцу пистолетом и призвал выбить оружие из рук врага.

Ранее генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос перечислил города, которые, по его мнению, имеют стратегическое значение для России. По его словам, в случае прямого столкновения Москва сфокусировалась бы на Мариуполе, Николаеве, Харькове, Одессе и Запорожье. Причиной этого он называл наличие там развитой инфраструктуры.