Политолог назвал трёх возможных кандидатов на пост мэра Москвы

https://static.news.ru/photo/89b1161a-ad45-11eb-89f0-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Политолог Станислав Белковский назвал фамилии возможных кандидатов, которые могут сменить Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Это Сергей Кириенко, Игорь Шувалов и Михаил Мишустин, приводит мнение эксперта «Собеседник».

Полномочия Собянина истекают в сентябре 2023 года, по закону он не может занимать свою должность более двух сроков подряд, поэтому уже сейчас в политическом закулисье муссируется вопрос, кто может стать новым столичным мэром.

По словам Белковского, это три кандидата, один из которых — Сергей Кириенко. Он уже баллотировался в мэры Москвы в 1999 году.

Этот гештальт надо закрывать, тем более, это было бы хорошим пактом между Собяниным и кланом Ковальчуков, к которому Кириенко принадлежит. Не случайно, думаю, в последние две недели нарастают слухи, что сын Сергея Владиленовича — Владимир Сергеевич Кириенко (который сейчас работает первым вице-президентом «Ростелекома») — придет на очень важный пост в мэрию, — пояснил эксперт.

Другой кандидат — Игорь Шувалов после отставки Юрия Лужкова в 2010 году тоже рассматривался как будущий мэр. Но он проиграл Собянину и сейчас возглавляет ВЭБ.РФ.

И наконец, если преемником Владимира Путина не становится нынешний премьер Михаил Мишустин, то он тоже мог бы стать блестящим мэром Москвы... Мишустину надо или уходить в преемники Путина, или находить себе запасной аэродром. Мэр Москвы — это прекрасный запасной аэродром, — говорит Белковский.

Как сообщалось ранее, правительство Москвы разместило облигации на рынке впервые с 2013 года. Трёхлетние облигации на 35 млрд рублей были размещены полностью, а общий объём заявок на них составил 79,3 млрд рублей. Столица вернулась к заимствованиям для финансирования инфраструктурных проектов на фоне пандемии, сообщил мэр Сергей Собянин.