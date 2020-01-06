https://static.news.ru/photo/76808566-3209-11ea-9566-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Сирию после убийства командующего силами спецназначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани носит особенно важный стратегический характер.

Москва намерена указать, что поддерживает стратегию иранского генерала в Сирии. Эта стратегия в сочетании с действиями РФ и Башара Асада позволила вернуть суверенитет сирийскому государству, — сообщил ТАСС Грациани.

Политолог предположил, что визит Путина в Сирию — первый из целого ряда поездок, которые будут предприняты для оценки ситуации и «выработки военных, дипломатических и экономических мер, направленных на стабилизацию в регионе».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин обсудил с лидером Сирии Башаром Асадом планы по ликвидации террористических банд в провинции Идлиб, события на севере Сирии и меры, которые принимает там Турция. Путин вместе с Асадом совершил поездку по Дамаску, посетил мечеть и православный храм, а также поздравил российских военнослужащих, находящихся в Сирии, с Рождеством.