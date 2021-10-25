Политолог назвал рекомендации Госдепа США о визах «троллингом» поляков

Госдеп США порекомендовал россиянам получать иммиграционные визы в Варшаве, потому что американцы до сих пор считают столицу Польши русским городом и «троллят» таким образом поляков. Такое мнение по этому поводу высказал политолог Евгений Сатановский, передаёт «ПолитЭксперт».

Идея Госдепартамента США насчёт того, что граждане России должны отныне получать американские визы в Варшаве, происходит оттого, что американские дипломаты продолжают считать Варшаву русским городом. Мы-то думаем, что они нас троллят, а это на самом деле не нас, а поляков, — высказался Сатановский.

По мнению политолога, Вашингтон собирается создать нечто «мощное и централизованное» на месте бывшего СССР, чтобы Запад мог «на конной тяге взять под свой контроль» сформировавшийся «цирк». Сатановский считает, что американцы «раскручивают националистов», чтобы «взбесить начальство» Российской Федерации.

Раскручивают всех националистов, которых только могут найти по всем углам нашей когда-то необъятной родины. Зачем? Да чтобы начальство наше выбесить, и оно бы занялось, наконец, восстановлением единой страны, забив болт и на Беловежскую пущу, и на её последствия, — резюмировал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала решение Вашингтона причислять россиян к «бездомным национальностям». К ним власти Штатов относят государства, в которых у США нет консульского представительства или в которых ситуация в области безопасности не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.