Политолог назвал бенефициаров законопроекта о губернаторских сроках

Своеобразными «регионами-мишенями» законопроекта о губернаторских сроках, позволяющего главам субъектов избираться третий раз подряд, являются Москва и Подмосковье, объяснил в разговоре с NEWS.ru политолог Дмитрий Абзалов. Он отметил, что полномочия мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Мособласти Андрея Воробьёва заканчиваются в 2023 году.

Скрытых мотивов нет [для законопроекта]. Напоминает схему продления сроков, только на региональном уровне. Идея нацелена на глав двух регионов РФ, чтобы продлить им сроки, — Москвы и Московской области. У Собянина и Воробьёва истекают сроки в ближайшее время. У них это последние сроки, и по закону их не могут продлить. [Если законопроект примут], то в 2024-м в Москве и Подмосковье будут те же руководители, что и сейчас, — считает Абзалов.

Эксперт подчеркнул, что инициатива готовилась до выборов в Госдуму и таким образом «федеральный центр оценил участие» столицы и области в избирательной кампании.

Это важнейшие регионы для федерального центра в 2024-м (выборы президента РФ. — NEWS.ru) — крайне важно, чтобы крупнейшая агломерация, где живёт 20% населения РФ, сохранила преемственность и чтобы там не было протестного электората. Сейчас смена руководителей привела бы к борьбе элит, аппаратной борьбе, — резюмировал Абзалов.

Кроме того, в Госдуму также внесли законопроект, вводящий равные пятилетние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний. Помимо этого, в случае принятия ещё одной инициативы губернаторы будут называться «глава субъекта Российской Федерации». Также для них будет отменён запрет избираться на два срока подряд.

Ранее правительство одобрило законопроект Минтруда, предлагающий передать назначение 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России (ПФР). Таким образом, с нового года выплаты пособий упростят.