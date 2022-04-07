Политолог назвал приглашение Путина самостоятельным решением Орбана

Приглашение российского президента Владимира Путина в Венгрию было самостоятельным решением премьер-министра страны Виктора Орбана, предположил политолог Олег Барабанов в разговоре с Pravda.Ru. Политик вряд ли согласовывал свой ход с Евросоюзм, считает политолог.

Я думаю, что это самостоятельное решение Орбана. Вряд ли он его согласовывал с Европейским союзом. Может быть, Брюссель выступит против проведения этой встречи на территории Евросоюза. Путин же под санкциями. Ему запрещён въезд в ЕС, — сказал Барабанов.

Он также напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорили: сначала нужно подготовить переговорный документ, а затем президенты встретятся.

Ранее Виктор Орбан заявил, что пригласил президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Венгрию после установления режима прекращения огня. Они должны пройти при участии украинского президента Владимира Зеленского и французского президента Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. По словам Орбана, Путин согласился, но поставил условия.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, важный фактор в том, что Венгрия — это государство НАТО и ЕС. Россия же готова ко всем формам переговоров, встреч и консультаций, уверен Кошкин.