Политолог назвал причины тесной политической дружбы России и Китая

Китаю и России удаётся найти общий язык на политической арене, потому что обе эти страны одинаково видят будущее многополярного мира, считает политолог Борис Подопригора. По его словам, Москва и Пекин сошлись во мнении, что в мире существуют и другие центры силы, кроме США и ЕС, пишет «ПолитЭксперт».

У нас есть о чём поговорить с китайцами, которые называют Индию, исламский мир в лице Пакистана и Японию самостоятельными центрами силы. Туда же они включают и коллективную Западную Европу, отделяя её от США. Это очень существенный момент. Мы находимся на общей смысловой площадке с КНР, поэтому у нас и случилась дружба, — пояснил Подопригора.

По его мнению, у России и Китая есть немало тем для обсуждения и столько же проектов для совместной работы. Он напомнил, что Пекин поддержал Москву после начала спецоперации на Украине.

Ранее Министерство обороны Китая выразило протест Вашингтону из-за провокаций со стороны ВС США. Как заявил официальный представитель ведомства старший полковник У Цянь, американские военные корабли и самолёты часто устраивают масштабные разведывательные операции в отношении Китая, провокации и акции устрашения.