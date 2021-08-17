Названа причина высылки российских дипломатов из Северной Македонии

Причиной высылки российских дипломатов из Северной Македонии является желание властей республики лишний раз доказать, что они — «правоверные члены» НАТО и кандидаты в ЕС. Об этом изданию «ПолитЭксперт» сообщил политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

По мнению эксперта, македонские власти прибегают к подобным мерам, поскольку больше ничем они похвастаться не могут. Кандель также считает, что высылка дипломатов безусловно отразится на отношениях между двумя странами, однако не в ущерб России.

Это не имеет решительно никакого значения для России. Для Македонии имеют значение отношения с Россией, а для России отношения с Северной Македонией — вещь 25-я. Да и то это большой перебор, — заявил он.

Ранее российское посольство в Северной Македонии подтвердило информацию о том, что одного из сотрудников объявили персоной нон грата. Отмечается, что российский дипломат покинул страну за 10 дней до объявления персоной нон грата в связи с завершением командировки.