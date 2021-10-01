Политолог назвал причину высказываний Саакашвили о возвращении в Грузию

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузин выйти на митинг в его поддержку 1 октября, пообещав, что уже второго числа лично посетит страну, чтобы пообщаться с соотечественниками перед предстоящими выборами. Член Союза грузин России, политолог Игорь Гвритишвили назвал громкие высказывания опального политика не более чем пустыми обещаниями. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Саакашвили хочет, чтобы его сторонники вышли на улицы и спровоцировали выступление после выборов. Ещё одна цель — увеличить количество голосов за его партию («Единое национальное движение». — NEWS.ru). Такой трюк он делает не в первый раз. Он каждый раз обещает, что приедет на выборы, и почему-то не приезжает. Шансов вернуться в политическую игру в Грузии у него нет, потому что его лишили гражданства, — пояснил Гвритишвили.

Он напомнил, что по предварительному подсчёту голосов фракция Саакашвили уступает партии Ираклия Гарибашвили «Грузинская мечта» почти в два раза: 26% против 50% соответственно. Гвритишвили подчеркнул, что даже несмотря на наличие внушительной поддержки населения, вероятность тёплого расположения грузин к беглому и отказавшемуся от гражданства Саакашвили крайне мала.

Ранее стало известно, что экс-президент Грузии находится в украинском городе Трускавец, вопреки словам Саакашвили о том, что он прилетел в Батуми.