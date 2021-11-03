Политолог назвал причину спада экономики США при Байдене

Политика Дональда Трампа в отношении Китая, столкновения противников и сторонников вакцинации, кризис мигрантов и протесты сторонников BLM — всё это негативно повлияло на экономику Соединённых Штатов. Такое мнение «ПолитЭксперту» высказал политолог Владимир Карасёв.

В нынешней ситуации можно добавить кризис, связанный с мигрантами, последствия уличных банд BLM и пандемию. Не стоит забывать, что в США сейчас наблюдается сильнейшее противостояние сторонников и противников вакцинации. Все это выливается в массовые уличные столкновения и тоже бьёт по экономике, — пояснил Карасёв.

Главной ошибкой Байдена на посту главы США стала попытка навязать всему миру «зелёную» энергетику, которая показала свою несостоятельность на международном уровне. Теперь администрации президента придётся пересматривать свою политику в вопросах энергетики, отметил эксперт.

В ином случае Вашингтон должен будет «включить станок», что чревато всемирным валютным обвалом, заверил Карасёв. При этом политолог убеждён, что в проблемах Байдена отчасти виноват экс-президент США Дональд Трамп, который вовремя не остановил торговую войну с Китаем.

Ранее президент США Джо Байден на саммите ООН в Глазго обвинил Владимира Путина в росте цен на нефть. По его словам, увеличение цен на чёрное золото происходит из-за поведения Москвы и стран ОПЕК.