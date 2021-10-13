Политолог назвал причину отставок губернаторов

Отставки губернаторов вызваны грядущими президентскими выборами в России. Такое мнение в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил политолог Константин Калачёв. Он считает, что система власти начала меняться к 2024 году.

Нужны те главы, которые смогут обеспечить нужный результат, потому что зачастую результатом реальных выборов являются рейтинги и антирейтинги региональной власти, — сказал Калачёв.

Он добавил, что губернаторы должны быть способны договариваться с элитами регионов, чтобы не допускать конфликтов. Калачёв предположил, что именно из-за разногласий с местными элитами могут лишиться должностей губернатор Рязанской области Николай Любимов и губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

Есть регионы, которые не представляют особого интереса для групп влияния: дотационные, бедные. А есть те, кто интересен «центру подготовки принятия решений». В конце концов, регион — это ресурс, и борьба за ресурс ведётся постоянно, — заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямой взаимосвязи между результатами «Единой России» на выборах в Госдуму и отставками губернаторов нет. Так он прокомментировал взаимосвязь ухода главы Ярославской области Дмитрия Миронова с показателями партии в регионе.