Третьяков назвал повод, которого ждёт Зеленский для развязывания войны

https://static.news.ru/photo/585d7b76-844b-11eb-8098-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Западные кураторы приказали Зеленскому выйти из Минских соглашений, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Поэтому Киев может вполне развернуть военный сценарий на территории Донбасса в ближайшее время.

Свои доводы политолог перечислил на своей странице в соцсети. В частности, Третьяков указал и алгоритм действий киевских властей для быстрого развязывания боевых действий на территории самопровозглашённых республик.

Так как он дурак и трус, приказ будет выполнять. Для этого нужно спровоцировать ввод войск России на территорию ДНР и ЛНР, — пишет эксперт, имея в виду Минские соглашения.

Но для этого абсолютно точно понадобятся провокация или инсценировка, которые помогут добиться того, чтобы российские войска обязательно пересекли линию официальной границы между Украиной и Россией, уверен автор. И в этом случае Россия в глазах западных кураторов превращается в «реального агрессора».

А дальше всё просто.

Киев обращается с официальной просьбой к США ввести американские войска (или НАТО) на Украину, так как Россия уже начала открытый захват её территории, — пишет политолог.

США якобы соглашаются и получают в своё распоряжение уже намеченные территории для военных баз на востоке Украины, порты на Чёрном и Азовском морях. Третьяков не сомневается, что такая договорённость уже есть между Украиной и США.

Скорее всего, текст соответствующего договора уже готов и лежит в сейфе у Зе, — резюмирует декан МГУ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к участию в переговорах по Донбассу необходимо привлечь США. В противном случае существует риск широкомасштабного конфликта. Об этом заявил глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.