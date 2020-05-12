Политолог назвал последствия вмешательства США в дела РФ

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В Конгресс США внесена резолюция, осуждающая нарушение прав человека в России и призывающая ввести санкции в отношении виновных должностных лиц. Политический аналитик Александр Асафов считает, что за этим стоит конфликт американских политических элит, специально демонизирующих Россию, с которой пытается сотрудничать Дональд Трамп.

Модель преследования политических узников — американская классика. Штаты профессионально создают диссидентов в других странах, это отличный инструмент обвинения геополитических конкурентов и дополнительный аргумент, чтобы продвинуть дальше свои позиции, — пояснил «Вечерней Москве» Асафов.

При этом, аналитик не исключает, что Трамп может продемонстрировать солидарность с демократическими ценностями и ввести против РФ новые санкции. Однако, по мнению эксперта, заявления законодателей США не должны оказать особого влияния на внутриполитическую ситуацию в России.

В итоге всё это превратится в пьянку через интернет с политическим оформлением, — заключил политолог.

Как писал NEWS.ru, санкции против России в ответ на нарушения прав человека готовят в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Отмечается, что в проекте резолюции, которую готовят глава комитета конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол, осуждаются случаи, когда за решётку в России попадают журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, а также активисты, добивающиеся свободы вероисповедания. Конгрессмены требуют немедленно освободить политзаключённых и ввести санкции против российских чиновников, несущих ответственность за нарушения прав человека. В частности, конгрессмены предлагают использовать в этих целях закон Магнитского.