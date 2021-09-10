Политолог назвал переговоры лидеров России и Белоруссии прорывными
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
16:57, 10 сентября 2021
Александр Лукашенко и Владимир ПутинФото: president.gov.by
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Переговоры, которые прошли недавно в Москве между лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, оказались прорывными. Стороны впервые обсудили важные экономические вопросы Союзного государства. Об этом «Политике Сегодня» рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог-международник Кирилл Коктыш.
То есть это отход от либеральной максимы, которая достаточно долго довлела над российской экономикой, что финансовых инструментов вполне достаточно, но это самом деле совсем не так, — отметил эксперт.
Поэтому появление промышленной политики является самым крупным, на данный момент, шагом, который поможет как новому Союзному государству, так и каждой стране по отдельности, считает политолог.
По его мнению, создание единой валюты может быть вопросом времени. Однако пока данный вопрос остаётся на уровне соглашений, ведь о реальных действиях можно говорить лишь после того, как все союзные программы будут реализованы в действительности.
При переходе на единую валюту, если это реально произойдёт, важно избежать ошибки, которые совершил Евросоюз, так как страны-участники постоянно выясняют отношения по поводу того, кто переплачивает, а кто и кого эксплуатирует, резюмировал Коктыш.
Ранее Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко конструктивными. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов.