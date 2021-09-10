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Политолог назвал переговоры лидеров России и Белоруссии прорывными

16:57, 10 сентября 2021
Политолог назвал переговоры лидеров России и Белоруссии прорывными Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: president.gov.by
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Переговоры, которые прошли недавно в Москве между лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, оказались прорывными. Стороны впервые обсудили важные экономические вопросы Союзного государства. Об этом «Политике Сегодня» рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог-международник Кирилл Коктыш.

То есть это отход от либеральной максимы, которая достаточно долго довлела над российской экономикой, что финансовых инструментов вполне достаточно, но это самом деле совсем не так,отметил эксперт.

Поэтому появление промышленной политики является самым крупным, на данный момент, шагом, который поможет как новому Союзному государству, так и каждой стране по отдельности, считает политолог.

По его мнению, создание единой валюты может быть вопросом времени. Однако пока данный вопрос остаётся на уровне соглашений, ведь о реальных действиях можно говорить лишь после того, как все союзные программы будут реализованы в действительности.

При переходе на единую валюту, если это реально произойдёт, важно избежать ошибки, которые совершил Евросоюз, так как страны-участники постоянно выясняют отношения по поводу того, кто переплачивает, а кто и кого эксплуатирует, резюмировал Коктыш.

Ранее Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко конструктивными. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов.

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