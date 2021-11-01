Политолог назвал отношение Байдена к России всё более дружественным

Отношение президента США Джо Байдена к России становится более дружественным в последнее время. Об этом изданию Lenta.ru рассказал политолог Сергей Марков. Он считает, что сказывается огромный опыт американского политика.

В США есть такое глубинное государство, прикладывающее все силы для того, чтобы вывести Россию на открытое противостояние. Но Байден с его огромным опытом всё-таки помнит о временах, когда наша страна была сильной, великой державой. Он понимает, что конфликты с ней до добра не доведут. К тому же он чувствует на себе и личную ответственность за сохранение диалога, потому его взгляды и взгляды глубинного государства расходятся, — сообщил Марков.

При этом политолог заявил о том, что внешнеполитические проблемы перемена отношения всё равно не решает. Так, вооружённые силы Украины атаковали Донбасс беспилотниками, нарушив Минские соглашения. И это, по мнению Маркова, могло произойти только с разрешения США. Он не берётся предположить, что же в итоге одержит верх: «прошлая мудрость американской элиты или современная безответственность».

Ранее Джо Байден подвёл итоги саммита «Большой двадцатки» и рассказал, что главным разочарованием стала позиция нескольких стран по климату. Он отметил, что Россия и Китай недостаточно проявили себя в этой области в ходе переговоров.