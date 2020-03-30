https://static.news.ru/photo/af2b17fa-72af-11ea-8701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал неожиданностью. Стороны, скорее всего, обсуждали цены на нефть, а не ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

Думаю, что звонок Трампа связан прежде всего с нефтяной темой. Потому что США сейчас в сложном положении: с одной стороны, Трамп сам заявил, мол, здорово, что цены на нефть такие низкие, людям хорошо, а с другой стороны, вся нефтяная отрасль американская воет и требует, чтобы он решил этот вопрос, — заявил Лукьянов журналистам РИА Новости.

По его словам, нельзя представить Трампа посредником в переговорах по нефти между Саудовской Аравией и Россией. По его словам, нефтяная тема важна для обеих сторон, при этом интересы у них совершенно разные.

Лукьянов считает, что на тему коронавируса политики могли поговорить в общем ключе, поскольку каждая страна борется с эпидемией изолированно на своей территории. Эксперт подчеркнул, что координировать совместные действия возможно, когда эпидемия сойдёт на нет и на первый план выйдут экономические проблемы. Но, по его словам, на практике такой сценарий не очень-то реален.

Рецессия будет такой глубокой, что каждый будет выживать как может, — считает Лукьянов.

NEWS.ru писал, что лидеры России и США провели телефонный разговор о нефти и коронавирусе. Путин и Трамп договорились о двусторонних консультациях на счёт рынка нефти по линии министерств энергетики.