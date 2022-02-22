Политолог назвал условие для претензий стран ЕС на территории Украины

Слова депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы о претензиях стран Евросоюза (ЕС) — Румынии, Польши и Венгрии — на территории западной Украины является политически мотивированными, заявил NEWS.ru политолог Михаил Погребинский. Эксперт отметил, что подобные шаги Варшавы, Бухареста и Будапешта сейчас неактуальны. Спикер добавил, что эти три государства могут претендовать на часть Украины, если последняя начнёт распадаться.

Погребинский добавил, что пока Польша, Венгрия и Румыния входят в ЕС — «невозможно представить», что данные государства займут по данному вопросу «активную позицию» из-за зависимости от Брюсселя и Вашингтона (в случае с Польшей).

Ситуация сейчас находится в точке острого противостояния с совершенно непонятными последствиями. Если муж Нуланд говорит, что Украины скоро не будет как государства, и существуют самые разные версии того, как поведёт себя Москва, то как можно что-то предполагать о судьбе Украины, если всё висит на волоске? Понятно, что есть желающие. И поляков вернуть Лемберг (Львов. — NEWS.ru), у венгров, румын есть интересы. Просто Кива говорит то, что выгодно ему как политику, — рассказал Погребинский.

Политолог также не исключил распада Евросоюза на фоне ситуации вокруг отношений Украины и России. Он отметил, что за заморозкой сертификации газопровода «Северного потока — 2» может последовать остановка «СП-1» и транзита углеводородов по территории Украины.

Сейчас они зарубают «СП-2», может и «СП-1» остановить вместе с транзитом по Украине? Тогда начнётся кризис, может следующей зимой, особенно в ФРГ. Я понимаю, что можно отменить финал ЛЧ в Питере из-за истерики и понимания того, что ничего конкретного в отношении РФ сделать нельзя, а СП-2 и так задерживали, а остановить решили по просьбе США. Заявление Кивы сейчас неактуально, — подытожил Погребинский.

Кива накануне заявил в своём Telegram-канале , что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории страны. Речь идёт о землях, которые вошли в состав Украины в советское время: Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская области.

Ранее стало известно, что проект обращения к президенту Украины о прекращении транспортного сообщения с Россией, объявлении военного положения в Донбассе и закрытию границ с Россией и Белоруссией зарегистрирован в Верховной раде. Инициатором законопроекта является внефракционный депутат Оксана Савчук. Проект предлагается считать вступившим в силу с момента принятия.