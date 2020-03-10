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У партии «Единая Россия» есть решения, которые можно предложить избирателям. Граждане страны должны решить, кто достоин быть в обновлённой Госдуме, заявил секретарь генсовета политического движения Андрей Турчак.

Он заявил, что внеочередные выборы в парламент после внесения изменений в главный закон страны — это «честно по отношению к нашим гражданам». Поправки в конституцию наделяют новыми полномочиями Государственную думу....