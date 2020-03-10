https://static.news.ru/photo/53cc8d4c-62cb-11ea-89dd-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предложение депутата Государственной думы Валентины Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков направлено на то, что избежать политической суеты в России. Такое мнение высказал декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.
По его словам, было бы целесообразно внести такую поправку, «чтобы никто не суетился вокруг этих вопросов», а в дальнейшем уже глава государства примет необходимое решение. Эксперт объяснил это тем, что у российского лидера «свой характер, свой политический стиль, политический почерк».
[Это необходимо], чтобы избежать эффекта, как говорят американцы, «хромой утки» — то есть, когда предполагается, что через некоторое время президент не будет обладать своими полномочиями, и уже вокруг этого возникает некий политический ажиотаж, — цитирует Шутова ТАСС.
Он назвал предложение Терешковой мудрым.
Ранее, как писал NEWS.ru, депутат предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их, чтобы позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.