Политолог назвал ключевую задачу США в отношении России

Соединённые Штаты политическим давлением пытаются добиться спада российской экономики, чтобы вынудить РФ продавать свои энергетические ресурсы по низким ценам, считает политолог Александр Лосев. По его мнению, США намеренно нагнетают санкционную риторику, чтобы «победить в холодной войне», пишет ИА SM-News.

Задача максимум — заставить экономику России настолько упасть, чтобы Москва была вынуждена продавать свои энергоносители, ресурсы по низким ценам. То есть, США вновь нацелились победить в холодной войне. Поэтому нагнетается санкционная риторика, — уточнил Лосев.

«Минимальная» задача США, по мнению эксперта, заключается в том, чтобы Россия отозвала свои требования по гарантиям безопасности и не стала выдвигать новые условия по этому вопросу. Ещё одной целью информационной войны является стремление властей США изобразить РФ «монстром и чудищем», для борьбы с которым государствам необходимо вооружаться, резюмировал Лосев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля 2022 года днём провала западной пропаганды войны. В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что «победа» была бескровной. Она также опубликовала часть комментариев к своему посту, авторы которых заявляют о провале российской пропаганды, и свой ответ на эти комментарии.