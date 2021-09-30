Социолог назвал ключевое преимущество СССР перед Россией

Одним из главных последствий распада СССР является исчезновение идеи политико-идеологического универсализма, которая выступала универсальным аргументом в любом споре в любой точке земного шара. У России, в отличие от СССР, нет возможности претендовать на подобного масштаба мировую экспансию, заявил социолог Александр Филиппов в беседе с Lenta.ru.

Именно это процесс (распад СССР. — NEWS.ru) огромной важности, потому что именно тогда схлопнулось и исчезло навсегда очень многое. Никаких сопоставимых идей, никакой сопоставимой мобилизующей силы совершать такие мировые экспансии, как СССР, у России нет. И предположить, что они появятся, невозможно, — резюмировал Филиппов.

Он объяснил свою позицию тем, что СССР в попытках добиться желаемого результата всегда мог воздействовать на людей идеологией мировой социалистической системы, которая была таким же ценным рычагом давления, как политика или финансы.

Это позволяло ему тратить огромные ресурсы не только на экономическое, политическое, но и идеологическое присутствие повсюду. Если нужно было получить доступ к рудникам где-нибудь в Африке — то в распоряжении, помимо военной техники, было ещё всепобеждающее учение марксизма-ленинизма, — добавил социолог.

Ранее политолог Борис Межуев объяснил, почему голосовавшим в 1991 году за сохранение СССР не удалось победить. По его словам, это связано с поддержкой народом Бориса Ельцина.