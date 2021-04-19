Политолог назвал «идиотскими» обвинения Чехии в адрес России

https://static.news.ru/photo/d3074132-a100-11eb-8c9e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высылку российских дипломатов из Чехии прокомментировал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, действия Праги и её обвинения в адрес Москвы абсурдны.

Политолог также отметил, что в ответных мерах России чешским властям некого винить, кроме самих себя.

Они сами виноваты, потому что совершенно абсурдно и враждебно действуют с высылкой наших 18 дипломатов по каким-то идиотским, нелогичным и надуманным обвинениям, — сказал эксперт телеканалу «360».

Мартынов подчеркнул, что подобным образом вести себя с Россией нельзя никому. И тем более таким странам, как Чехия.

Политолог добавил, что ответ РФ абсолютно симметричный, принятый в международной практике. Он предположил, что после высылки дипломатов в чешской дипмиссии могут остаться только посол и водитель дежурной машины. По словам политолога, с нынешним подходом Праги к двусторонним отношениям с РФ этого будет достаточно.

18 апреля чешские власти обязали 18 российских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами и причастности к взрыву военного склада во Врбетице в 2014 году.

Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся только пять штатных сотрудников. Как сообщалось, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что реакция Москвы оказалась сильнее, чем ожидали в Праге.