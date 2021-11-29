Политолог назвал «главное» в отношениях России и Китая

Китай и Россия выступают категорически против вмешательства третьих стран во внутренние дела государств, заявил вице-президент Шанхайского Центра стратегических и международных исследований, эксперт клуба «Валдай» Нельсон Вонг. Более того, они одинаково понимают многополярность и признают ООН в качестве оптимальной платформы для решения международных вопросов, передаёт Lenta.ru.

Главное то, что и Китай, и Россия одинаково видят многополярность и признают ООН в качестве платформы для решения глобальных вопросов. Обе страны категорически против вмешательства третьих стран во внутренние дела других, а также односторонних мер, к которым часто прибегают США, — пояснил Вонг.

По мнению политолога, для ещё большего укрепления отношений между Пекином и Москвой странам предстоит проделать много работы по поддержанию доверительных отношений между народами двух государств. Вонг предложил России и Китаю «обменяться» между правительствами на государственном уровне, чтобы политики могли лучше изучить системы управления и законодательства своих партнёров.

А в целом области нашего сотрудничества могут затрагивать куда больше сфер — энергетику, сельское хозяйство, общественный транспорт и электрическую мобильность, путешествия и гостиничный бизнес, банковские и финансовые услуги, аэрокосмическую промышленность и технологии и т. д., — резюмировал Вонг.

Ранее послы России и Китая в Вашингтоне Анатолий Антонов и Цинь Ган раскритиковали идею международного «Саммита за демократию», который США планируют провести в декабре. По мнению дипломатов, проведение такой встречи на высшем уровне может привести к расколу в мировом сообществе.