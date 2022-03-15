Политолог назвал единственную причину для переговоров России и Украины

Руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев заявил, что для переговоров России с Украиной есть только одна причина. По его словам, это организация гуманитарных коридоров для выхода мирного населения, другие темы не имеют смысла, пишет «360».

Сам контекст переговоров ведётся к простым действиям: мы говорим только о гуманитарных коридорах. Больше нам говорить с ними не о чем. Минские договорённости подписали, но выполнять не стали, сейчас аналогичная ситуация, — считает специалист.

Он отметил, что Запад не желает замечать ракетные удары Украины по Донбассу. Гуреев уточнил, что зарубежные СМИ отказались освещать эту тему, потому что перед ними стоит задача по информационной войне против России. Кроме того, западные издания пытаются не наносить ущерб имиджу действующих украинских властей.

Ситуация с «Точкой-У» — это страшное военное преступление, которое Запад будет замалчивать, — подчеркнул политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «весьма разочарованы» отсутствием реакции НАТО, ЕС и США на удар Украины по центру Донецка, который произошёл 14 марта. По его словам, западные лидеры также отказались осудить кого-либо за этот инцидент.