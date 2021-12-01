Политолог назвал единственное выполненное предвыборное обещание Зеленского

За время своего пребывания на посту президента Украины Владимир Зеленский смог выполнить только одно предвыборное обещание — легализовать марихуану, заявил политолог Владимир Карасёв. По его мнению, Зеленского выбрали президентом исключительно в знак протеста прошлому лидеру Украины, Петру Порошенко, передаёт «ПолитЭксперт».

Плюс, конечно, тарифный геноцид, и тому подтверждение — ежедневные многочисленные митинги в городах и в Киеве. Там по демонстрациям даже видно, что люди уже реально доведены до ручки и, в принципе, им только дать повод проголосовать против Зеленского. Потому что действительно достал. Обещал многое — ничего не выполнил. Хотя выполнил одно обещание — легализовать марихуану, это он смог, — отрезал Карасёв.

По мнению политолога, предвыборные обещания Зеленского даже не приблизились к реализации. Более того, за время его правления ухудшились проблемы с энергетикой страны: атомные АЭС износились, а после блокады Донбасса выяснилось, что стране нужен уголь. По мнению Карасёва, недееспособность Зеленского как президента, была ясна с первых дней его правления. Виной всему — недостаток знаний бывшего шоумена в управлении государством.

Ранее киевский политолог Руслан Бортник предсказал бегство Зеленского из Украины в случае проигрыша на выборах. По его словам, это не первый глава страны, которому приходилось уезжать.