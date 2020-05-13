Политолог назвал демарши Киева к РФ мнением потерявших совесть людей

https://static.news.ru/photo/4154b4a6-950b-11ea-b170-fa163e074e61_660.jpg Александр Дудчак Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Политолог Александр Дудчак прокомментировал скандальные заявления украинских чиновников, связанные с Днём Победы.

Эти заявления сделаны не простыми людьми, а занимающими высокий пост. Но тем не менее это мнение ограниченного числа ограниченных людей. И вряд ли это на что-то повлияет, — заявил Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его словам, несмотря на различные запреты, украинский народ продолжает активно отмечать праздник Победы. Он сказал, что люди помнят важные события истории своего народа. Дудчак считает, что украинская власть живёт своей жизнью, а народ — своей.

К сожалению, такие чудеса происходят — потерявшие совесть и сидящие во власти пытаются диктовать свою мерзкую волю остальному народу Украины, — подчеркнул политолог.

Ранее посол Украины в Турции Андрей Сибиха негативно отреагировал на исполнение песни «Катюша» в курортном городе Аланья во время передвижного концерта ко Дню Победы. По его мнению, концерт свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Сибиха пригрозил, что туристы из Украины могут объявить бойкот этому турецкому городу.

NEWS.ru писал, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацистской Германией. По его словам, Москва использует этот день «для раскручивания и мобилизации на новые войны». В Госдуме РФ заявили, что высказывания Климкина могут попасть в «энциклопедию фальсификации истории».