https://static.news.ru/photo/05cb4336-5245-11ea-adf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС. Политолог Владимир Корнилов назвал это решение «высосанным из пальца» и компрометирующим западную судебную систему.

Это свидетельствует, что можно забыть окончательно о том, что в Европе, на Западе существует юстиция, — сказал в эфире радио Sputnik Владимир Корнилов.

Он считает, что Россия не признает этот иск, и если «не удастся добиться справедливости», то возникнут проблемы с российской собственностью за рубежом.

Если мы сейчас перейдём на войну абсурдных решений, то в дальнейшем международная система правоотношений будет на многие годы скомпрометирована, — выразил уверенность Корнилов.

Как писал NEWS.ru, Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. После этого Россия потребовала отменить данное решение и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступило в силу. При этом, у российской стороны остаётся право подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.