https://static.news.ru/photo/edb60696-5aff-11ea-8116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пришедших на митинг памяти Бориса Немцова в Москве показывает падение интереса к протестным акциям, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Он привёл в качестве примера масштаб митингов летом 2019 года в российской столице, пишет ТАСС.

<...>можно говорить о том, что есть спад, меньше заявлено количество участников. Я думаю, что это связано с некоторой усталостью населения от протестных акций, — добавил эксперт.

Согласованные с властями митинги памяти политика Бориса Немцова, прошли в трёх городах юга России. На акциях не было происшествий и задержаний. В Волгограде мероприятие прошло на площади Металлургов, в отдалении от Центрального района города. Активисты начали митинг с минуты молчания, а затем возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Шествие в Ростове-на-Дону также прошло в отдалённом от центра города месте, несмотря на планы организаторов. Пришли меньше заявленных 200 человек.

NEWS.ru писал, что в шествие в Москве получилось массовым. Собрались примерно 6–7 тысяч человек. Колонна состояла из нескольких частей, в начале каждой шли люди с плакатами. Среди них были и призывающие к смене власти в стране.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.

В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек. Заказчика убийства не нашли, а некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.