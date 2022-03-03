Политолог Михайлов предсказал бескровное взятие Одессы армией РФ

Одесса перейдёт под контроль российской армии наиболее бескровно по сравнению с другими городами Украины, считает политолог Евгений Михайлов. Он предположил, что местные «патриотические силы» уже вступили в конфронтацию с официальной доктриной, пишет «360».

Судя по всему, Одесса перейдет под контроль наименее бескровно по сравнению с другими городами. Думаю, местные патриотические силы уже вступают в определённое противостояние с региональной властью и готовятся, чтобы российские войска пришли и освободили, — заверил Михайлов.

Он считает, что в скором времени власть нацистов в Одессе сменится новой администрацией. Политолог похвалил действия армии РФ, отдельно отметив высокие темпы наступления.

Решение о проведении спецоперации на Украине принял президент России Владимир Путин. 24 февраля он выступил с обращением к россиянам, в котором назвал её целью «демилитаризацию и денацификацию».

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские военные вывели из строя телебашню в Киеве, так как она использовалась в качестве оружия в информационной войне против России. Он назвал объект «органичной частью» Вооружённых сил Украины, с помощью которой Киев распространял лживую информацию для воздействия на население.