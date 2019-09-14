https://static.news.ru/photo/7bf39c1e-d6d7-11e9-8224-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Игорь Костин/РИА Новости

Заместитель руководителя Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил заявление первого украинского президента Леонида Кравчука о том, что в 1991 году люди во время голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.

Это абсолютно соответствует действительности. Идеи, которые вкладывали украинские политики, в том числе Леонид Кравчук, в проведение референдума, подразумевали, что украинские граждане голосуют за независимую Украину в союзе с Россией, — сообщил RT политолог.

По его словам, экс-руководитель манипулировал мнением украинцев в период распада Советского Союза. Эксперт добавил, что сейчас, несмотря на усилия властей Украины, большинство жителей страны выступает за нормализацию отношений с РФ.

Как ранее писал News.ru, Кравчук заявил, что на референдуме в 1991 году украинцы отдали свои голоса за союзное с Россией государство. В поддержку Акта провозглашения независимости Украины тогда голосовали каждые девять из десяти граждан страны. Экс-руководитель считает, что поддержавшие документ люди думали о независимости Украины в экономическом и социальном плане.