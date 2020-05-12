Политолог: Климкин «от недалёкого ума» сделал прогноз по Крыму

https://static.news.ru/photo/9f3869c6-1006-11ea-a658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский политолог Владислав Ганжара отреагировал на прогноз бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о «возращении» полуострова.

По словам эксперта, украинские деятели пытаются заработать на вопросе Крыма какие-то дивиденды, а часто просто хотят напомнить о себе.

Во всех пламенных речах звучат одни и те же вещи, их повторяют на протяжении более чем пяти лет, но к реальности они не имеют никакого отношения, — подчеркнул Ганжара в эфире Радио Sputnik.

Он считает, что такие заявления делаются «от недалёкого ума этих политических деятелей».

Ганжара подчеркнул, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Он напомнил, что жители полуострова уже сделали свой выбор, и вопрос Крыма закрыт раз и навсегда.

В мире позиция статуса российского Крыма уже сформировалась, — отметил политолог.

Он затруднился прогнозировать, что будет с санкционным давлением на РФ. Ганжара напомнил, что до пандемии коронавируса Евросоюзу было всё сложнее прийти к консенсусу относительно продления антироссийских и антикрымских санкций.

В Крыму считают, что Павел Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову. Об этом писал NEWS.ru.

Бывший глава МИД Украины заявил, что Крым вновь может стать украинской территорией, если на Россию будут продолжать давить санкциями, а крымчане пожелают вернуться в состав Украины.