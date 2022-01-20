Политолог Калачёв рассказал о сходстве Байдена и Горбачёва

У правления президента США Джо Байдена и первого президента СССР Михаила Горбачёва есть сходство, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв, передаёт Lenta.ru. По его словам, в период нахождения у власти у Горбачёва был достаточно высокий внешнеполитический рейтинг и низкий внутриполитический. То же самое наблюдается сейчас у Байдена.

Отношение к Байдену лучше за пределами США, чем в Штатах. У Трампа была обратная история. Если говорить об отношении к Байдену британцев, немцев, французов, японцев и так далее, то рейтинг его там выше, чем в США. В этом смысле он чем-то похож на Горбачёва, у которого были высочайшие рейтинги за пределами СССР, но были проблемы внутри страны, — сказал Калачёв.

Он отметил, что на снижение рейтинга Байдена в США указывают данные последних опросов. В частности, американцы недовольны ростом инфляции и цен, а также расколом общества. При этом, по мнению эксперта, не стоит «оглуплять» американского президента.

По-моему, он ведёт очень вменяемую внешнюю и внутреннюю политику, основанную на американских интересах. Конечно, пока не ясно, как Байден преодолеет пропасть между умеренной серединой демократов, которую он представляет, республиканцами и националистически настроенными правыми, но, по-моему, он вполне справляется, — заключил политолог.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали политику Джо Байдена касательно конфликта в Донбассе «двуличной». Там заявили, что Вашингтон пытается принудить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на уступки РФ во внутренней политике под предлогом деэскалации напряжённости.