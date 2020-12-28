Политолог с Украины высказался о возобновлении проекта «Новороссия»

https://static.news.ru/photo/ed3839ae-4902-11eb-af1b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Погребинский Фото: Михаил Погребинский/facebook.com

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что не видит опасности возобновления проекта «Новороссия».

Так он отреагировал на заявление экс-губернатора Луганской и Закарпатской областей генерала милиции Геннадия Москаля о том, что в связи с этим из состава Украины могут выйти шесть областей.

В последнее время появились разные высказывания людей, не принадлежащих к лагерю критиков национализма. Москаль точно к ним не принадлежит, — отметил Погребинский.

По его словам, националисты считают, что опасностью является угроза потери части страны, Новороссии. Это связано, уточнил он, со вступлением в силу «антироссийских абсурдных законов» об использовании языка, включая сферу обслуживания.

А также просто беспредел националистов, которые оказываются безнаказанными и чувствуют себя хозяевами положения именно как силовая составляющая, — подчеркнул он.

Политолог напомнил, что ранее украинский министр образования заявил, что «силовое давление» на язык может вызвать обратный эффект. Погребинский пояснил, что это отражает настроение в кругах, в частности, людей, готовых ориентироваться на тренды или конформистов.

Мол, то, что происходит, — это уже слишком. Поэтому вы имейте в виду, что по-прежнему есть всякого рода опасности. Я, например, не считаю, что уже ситуация достигла такой точки, когда есть опасность возобновления проекта «Новороссия». Но она движется в эту сторону, — заявил он.

Погребинский добавил, что в настоящее время не видит какой-то прямой опасности, передаёт «360».

Как писал NEWS.ru, ранее Геннадий Москаль заявил, что Украина может в ближайшее время лишиться ещё нескольких регионов, так как проект «Новороссия» не был закончен.