Жители Луганской и Донецкой народных республик восемь лет после переворота на Украине были вынуждены жить в условиях военного времени, российская спецоперация в Донбассе поспособствует скорому концу «кровавого режима» Киева, убеждена политолог Наталья Громова. По её словам, Украина всё это время притесняла жителей ЛНР и ДНР, а также игнорировала их просьбы, пишет «Экономика Сегодня».

Киев содействовал геноциду населения на протяжении восьми лет, притесняя людей, игнорируя их просьбы и их выбор. Жители ЛДНР были вынуждены жить в условиях военного времени в надежде на то, что Киев рано или поздно одумается и прекратит наступление на города.Я думаю, что в скором времени удастся поставить точку в кровавом режиме Киева и ВСУ, а беженцы смогут вернуться в свои дома, — высказалась Громова.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила масштабная война, считает он.