https://static.news.ru/photo/734009f0-2d6b-11ea-bde7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Заявления украинских властей о неготовности страны к возобновлению прямых поставок природного газа из России являются попыткой «пустить пыль в глаза». Такое мнение высказал политолог и экономист Александр Дудчак.

Он отметил, что на Украине надеялись на возобновление прямых поставок газа и снижение цен для конечного покупателя.

Ради чего отказываться от прямых поставок, объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета [Евросоюза в этом] нет, — заявил Дудчак РЕН ТВ.

Ранее зампредседателя правительства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство «ещё не созрело» для возвращения к прямым поставкам российского газа.

Как писал NEWS.ru, он назвал приоритетом властей интеграцию национальной энергетики в европейскую. Это необходимо, чтобы Россия не могла использовать газ как инструмент политических манипуляций, отметил политик.