https://static.news.ru/photo/ca712bb4-2320-11ea-a5c8-fa163e074e61_660.jpg Конституционный суд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятное исключение из Конституции России указания на возможность президента занимать должность два срока «подряд» вовсе не означает, что нынешний глава государства Владимир Путин не сможет баллотироваться вновь, как это расценили многие. Это также не означает, что нынешний председатель правительства, который уже отработал один срок в президентском кресле, не сможет дважды вернуться в него, заявил политолог Дмитрий Бадовский.

По его словам, в данном вопросе необходимо получить разъяснения Конституционного суда (КС), «чтобы в полном объёме понять правовые последствия этой поправки».

Здесь могут быть разные подходы и оценки. <...> Необходимо будет разъяснение КС, имеет ли это более жёсткое ограничение обратную силу — то есть распространяется ли новая норма на предыдущие выборы и сроки полномочий, — цитирует Бадовского «Интерфакс».

Дело в том, что в этом вопросе «могут быть разные подходы и оценки».

С одной стороны, после исключения из текста конституции слова «подряд» может быть учтено, что в политическом опыте Путина уже имеется превышение лимита новой нормы, а за плечами Медведева — также один президентский срок.

С другой стороны, всё это несущественно, если руководствоваться принципом «закон обратной силы не имеет», а «президентский стаж» отсчитывать от момента вступления в силу новой нормы. При таком подходе совершенно без разницы, сколько раз Путин и Медведев руководили страной до правок в конституции.

Как писал NEWS.ru, на большой пресс-конференции 19 декабря Путин допустил возможность изменения конституционной нормы, которая ограничивает президентские полномочия двумя сроками подряд. Он предложил оставить оговорку только про два срока, что не допускает возвращения к должности на третий и последующие сроки после некоторого перерыва.