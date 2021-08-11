Политолог дополнил за Шойгу высказывание о разлагающих Россию силах

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин дополнил высказывание Сергея Шойгу о разрушающих Россию силах. Последовательно разлагают российское общество представители либеральных и националистических движений, приводит мнение эксперта URA.RU.

Речь идёт о заявлении министра обороны, в котором он назвал разложение общества самой страшной угрозой для страны. По его словам, подобное уже произошло в Югославии, Ливии, Тунисе и Египте.

У нас много кто занимается разложением общества. В первую очередь, конечно, это либеральные товарищи. Они последовательно поддерживают ЛГБТ, антигосударственные инициативы. Параллельно с ними свою роль играют нацисты. Ровно такую же роль, только с другого фланга. Это две самые страшные силы, которые занимаются разложением общества, — резюмировал Данилин.

По словам политолога, Россия должна давать отчётливый ответ на эти угрозы, ссылаясь на то, что у страны есть базовые ценности и традиции, которых необходимо придерживаться.

Но надо понимать, что по этим ценностям и традициям будут постоянно наносить удары, — отметил эксперт.

Власти нужно контролировать уровень своей поддержки и поддержки государственных инициатив среди граждан.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», что внешние угрозы понятны. В ведомстве понимают, кто и каким оружием угрожает стране, и знают, как этому противостоять.