Политолог дал оценку рейтингу Путина

https://static.news.ru/photo/883af8da-789a-11eb-bc35-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Рейтинг президента Владимира Путина устойчив и даже показывает небольшой прирост. Этому не помешали ни нестабильная экономическая ситуация в стране, ни аномально холодная зима.

Никак не отразились на президентском рейтинге и новости, связанные с возвращением в Россию Навального, его арестом и «цирком», который устроил блогер и его «начальники за границей», считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Рейтинг президента устойчив, находится в коридоре восходящих значений, несмотря на сложные условия, аномально холодную зиму, пандемию и рост цен на некоторые товары, — сказал политолог в интервью Life.ru.

Рейтинг президента Владимира Путина оценил накануне директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Он заявил, что его значения остаются в коридоре 62–63%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доверие к президенту России Владимиру Путину и его рейтинг основаны на делах, а не на инсинуациях, которые являются чушью. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал фильм про «дворец» российского лидера в Геленджике.