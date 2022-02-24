Политконсультант озвучил три вопроса о спецоперации России в Донбассе

Политконсультант Андрей Перла считает, что России необходимо озадачиться вопросом, насколько российские общественно-политические объединения готовы работать над «патриотическим подъёмом» РФ. Также он поинтересовался, что подразумевается под «полномасштабными санкциями» в адрес Москвы, пишет «Царьград».

И внешнеполитический вопрос: какими будут «полномасштабные санкции»? Может, уже в самом деле перестанут пускать русских в «старую Европу»? Или, может, обеспечат нам усилиями с запада полный финансовый суверенитет? — предположил Перла.

Третий не менее важный вопрос, по мнению политконсультанта, заключается в том, что России нужно как-то отреагировать на действия «пятой колонны» — недоброжелателей, которые в СМИ и соцсетях желают России поражения.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что контроперация российских военных на Украине может продлиться в течение двух-трёх суток. Он отметил, что удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам, а украинская система ПВО прекратила своё существование.