Политики РФ ответили на угрозу Киева превратить Крым в «адскую» тему

https://static.news.ru/photo/e2683938-4a9d-11eb-903b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Российские парламентарии прокомментировали обещание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сделать Крым «адской» темой для РФ в 2021 году, а также заявление о том, что когда-нибудь в Симферополе поднимется украинский флаг.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет расценил слова украинского министра как проявление агрессии. По его мнению, Киев должен предоставить Москве разъяснения по этому поводу, поскольку речь идёт о посягательстве на территориальную целостность РФ. Депутат добавил, что крымчане не откажутся от своей исторической родины и полуостров вернулся в состав России навсегда.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, в свою очередь, предположил, что Кулеба занимается самовнушением.

По факту они останутся у разбитого корыта. Кулеба подобными высказываниями разрушает Украину и никак не может понять, что для его страны самое главное — хорошие и добрые отношения с Россией, — отметил сенатор.

Его бывший коллега Франц Клинцевич назвал заявление украинского министра «попыткой поиграть во взрослого дядю». При этом подчеркнул, что если «Украина что-то нам устроит», то ответ на её действия будет серьёзным.

Ранее NEWS.ru писал, что Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» гибридным оружием против Украины. В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сам Кулеба является «гибридным оружием против народа Украины». Он отметил, что представители украинских властей подобными высказываниями лишают страну шансов на быстрое получение вакцины от коронавируса.