Политики РФ оценили идею пускать в Евросоюз лишь вакцинированных

https://static.news.ru/photo/769976b2-ac55-11eb-aafb-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии разрешать въезд в Евросоюз только для прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Идея европейцев заключается в том, чтобы разрешить въезжать на территорию ЕС только тем, кто привился от смертоносной инфекции одобренными вакцинами как минимум за две недели до визита. Данную инициативу нельзя назвать заботой о гражданах стран ЕС, в ЕК лишь строят лишние преграды, считает сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.

Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <...> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», — отметил он.

Башкин выразил сомнения по поводу утверждения инициативы, которая «напоминает санкции». По его мнению, предложение не поддержат «любые разумные страны».

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что принятие инициативы приведёт к «ковидному занавесу».

Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере, на какой-то период, — подчеркнул политик.

Слуцкий указал, что въезд в Евросоюз хотят увязать со списком вакцин.

Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определённых марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура, — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что предложение Еврокомиссии о допуске привитых иностранцев в Евросоюз не освобождает туристов от сдачи тестов на коронавирус и карантина. Об этом рассказал официальный представитель ЕК Адальберт Янс. По его словам, введение и снятие различных ограничительных мер остаётся за властями государств — членов ЕС.