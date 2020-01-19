https://static.news.ru/photo/c8ba6062-3a66-11ea-9221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию Павел Крашенинников конкретизировал предложения. Неприкосновенными останутся первая и вторая статья об основах конституционного строя и правах и свободах граждан.

Рабочая группа проработает вопрос о защите прав граждан. То есть требования норм международного права будут действовать в России только в части, не противоречащей Конституции.

Политики также займутся вопросами социальных обязательств государства, которые анонсировал Путин. В частности, будет внесена норма о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Появится положение о регулярной индексации пенсий, пишет РГ.

Важным блоком станет развитие политической системы страны. В нём должны быть система сдержек и противовесов, которые обеспечат открытость России как президентской республики, значение и ответственность парламента. Контроль над силовыми ведомствами по-прежнему останется за президентом, но утверждать их глав можно будет только с одобрения Совфеда.

Будут внесены предложения по ужесточению требований к президенту и кандидатам на другие высокие должности. Избираться на пост президента можно будет не более двух сроков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин одобрил конституционную реформу, которую президент России Владимир Путин предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию.