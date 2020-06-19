Политик: Лукашенко не отдаст власть, даже если все проголосуют против него

https://static.news.ru/photo/3f01e70e-b212-11ea-bffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Задержание в Белоруссии кандидата в президенты и экс-банкира Виктора Бабарико практически означает срыв выборов. Об этом заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Эксперт считает, что в Белоруссия фактически происходит смена политического строя, потому что нынешний президент Александр Лукашенко срывает выборы и сам себя назначает на шестой срок.

Бабарико не отпустят. Непроверенные источники говорят, что его и сына подвергают пыткам — от них силовыми методами пытаются добиться признания в связях с Москвой, которых нет. Обвиняют руководство Газпрома и руководство РФ во вмешательстве в предвыборную кампанию в Белоруссии. Выбивают признание в противоправных действиях в финансовой сфере, — заявил Суздальцев РИА Новости.

По его словам, Лукашенко удержать власть сейчас очень сложно, поэтому он пошёл на силовые методы и стал сажать в тюрьму кандидатов в президенты. Эксперт полагает, что глава государства фактически показывает, что не отдаст власть, даже если все проголосуют против него. Также Суздальцев уверен в том, что после выборов в Белоруссии проведут конституционную реформу, которой будет введён механизм наследования власти.

Замдекана добавил, что Бабарико и другой кандидат в президенты Белоруссии — экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало — сейчас более пророссийские, чем Лукашенко, который ведёт выборы в антироссийском формате, позиционируя себя как защитника от российской угрозы.

Эксперт считает, что мишенью был выбран Газпром, который дотирует Белоруссию десятки лет. Также, по его словам, захвачен Белгазпромбанк, который на 99,9% принадлежит Газпрому и Газпромбанку.

На счетах — 3 миллиарда долларов. Сейчас Лукашенко эти деньги сбрасывает на предвыборные нужды. Просил кредит у России. Россия кредит не дала. Тогда он просто забрал российский банк, — отметил Суздальцев.

По его мнению, Лукашенко демонстрирует ощущение безнаказанности, а сильных кандидатов в президенты он просто убирает.

Как писал NEWS.ru, белорусские сотрудники правоохранительных органов сотрудничают с 18 странами по делу Белгазпромбанка об отмывании денег. Направлены соответствующие запросы, в том числе в США — страну — лидера по борьбе с отмыванием денег.

Ранее стало известно, что претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны для дачи показаний. Экс-банкир заинтересовал следователей после попыток воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Об этом заявили в Комитете госконтроля Белоруссии. Про данным местных СМИ, Бабарико был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержано 20 человек. В настоящее время они дают показания. По словам главы комитета госконтроля Ивана Тертеля, более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Бабарико на протяжении более 20 лет был главой Белгазпромбанка. Кредитная организация стала объектом интереса правоохранительных органов Белоруссии, которые завели несколько связанных с банком уголовных дел.

Как считает сам бывший владелец, уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей являются «кампанией устрашения» и «рейдерским захватом» банка.

Бабарико и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко первыми предоставили в белорусскую ЦИК необходимое для выдвижения на выборах число подписей. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.