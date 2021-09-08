Politico: Байден задумал собрать мировых лидеров на саммит по COVID-19

Президент США Джо Байден намерен объявить о созыве глобального саммита по борьбе с коронавирусом. Встреча мировых лидеров может пройти в конце сентября, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Собеседник издания отметил , что на саммите будут обсуждаться две темы: меры реагирования на пандемию COVID-19 и общие усилия стран по вакцинации.

Также источник Politico указал, что в США хотят приурочить саммит к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая намечена на третью декаду сентября.

Хотя приглашения будущим участникам Белый дом ещё не направлял, в некоторых столицах уже знают о намерениях Байдена по международной конференции, подчеркнули в издании.

Ранее стало известно, что чиновники в сфере здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавируса. Они просят администрацию Джо Байдена отложить её по причине того, что пока неизвестно, будут ли безопасны для здоровья повторные дозы различных препаратов, ведь их безопасность при повторном введении ещё не доказана.