Politico: Байден не стал злить Путина испытаниями ракет перед встречей

Белый дом менее чем за неделю до июньского саммита Россия — США в Женеве приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США. Как сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве и конгрессе, президент США делал это, чтобы не создавать напряжённости в отношениях с Россией.

Менее чем за неделю до того, как президент Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, — сообщили три источника в Пентагоне.

Но в военном ведомстве подчеркнули, что Россия, вероятно, тоже пошла на такой шаг, потому что перед встречей в Швейцарии Москва не устраивала подобного рода манёвров и испытаний.

После встречи Байдена и Путина, на которой они договорились начать диалог по стратегической стабильности, прошли уже несколько раундов встреч по этой теме на уровне экспертов. Белый дом отреагировал на материал Politico и заявил, что он «неточен».

Президент Соединённых Штатов Джо Байден посчитал смешным сравнение отношения российских силовиков к оппозиции и действия американских властей по отношению к протестующим, взявшим штурмом Капитолий. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.