Politico: Байден избегает вводить санкции против Путина и его окружения

Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его ближнего круга. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что в Белом доме такую политику объясняют неуверенностью в ощутимости результатов подобных санкций. По мнению высших должностных лиц администрации Байдена, санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства. В качестве примера называются подобные санкции, наложенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Также в Вашингтоне опасаются, что чрезмерно жёсткие меры приведут к кризису в России, добавляет Politico. В Белом доме помнят о «хаосе эры после холодной войны» и опасаются, что при его повторении российское ядерное оружие может попасть в ненадёжные руки.

Также издание уточняет, что список «близких к Путину» 35 лиц, активы которых можно заморозить, в администрации Байдена имеется. Его передали сторонники Алексея Навального.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена впервые с момента его вступления в должность понизился. Таковы данные опроса, результаты которого публикует социологическая служба Gallup. Опрос показал, что 50% американцев поддерживают деятельность Байдена на посту президента, 45% — не одобряют и 5% не смогли сформулировать мнение. При этом показатель поддержки на 6% ниже, чем был в июне.