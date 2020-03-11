Всё-таки Владимир Путин способен на удивительные многоходовки, которые не способны просчитать даже люди из его, казалось бы, ближайшего окружения. Из числа тех, что знают его не один десяток лет. Сколько было пролито чернил и истерзано клавиатур в поисках логичного объяснения да описания будущего Путина. Фактически его окружение медленно, но верно начало готовить его проводы из Кремля. В оправдание версий трансфера выстраивались бесконечные сценарии с усилением роли Госсовета или наоборот Совета безопасности. В ход шли версии а-ля Борис Николаевич из серии «я устал и ухожу». Политологи разного толка и кормления предсказывали не только скорый роспуск Госдумы, но и внеочередные перевыборы главы государства. Наугад назывались даты ухода гаранта — от будущей осени до совмещения президентских выборов с парламентскими.

Владимир Путин прекрасно видел складывающийся вокруг него хор нетерпеливых карьеристов, тревожно высматривающих реальных кандидатов в преемники, к туфле которых можно было бы заранее припасть, опередив всех иных, жаждущих почестей и состояний. Ситуация становилась всё более двусмысленной. Казалось бы, абсолютно всемогущий президент всё в большей степени переходил в разряд «хромых уток». То есть деятелей, ухода которых ждут с явным нетерпением, пытаясь заглянуть за их персональные горизонты.

Нет, президент уже начал предпринимать, как утверждают, некоторые ответные меры. В частности, он стал уходить от своего многолетнего окружения, заменяя старых соратников молодыми технократами, всем обязанными персонально ему. И вот теперь, идя навстречу многочисленным пожеланиям, высказанным в последнее время на встречах с народом в Умани, в Иваново, в Сочи, Путин, пусть и с оговорками, допускает обнуление своих последних двух президентских сроков с перспективой своего нового переизбрания. Какое уж тут двоевластие, даже при усилении роли Госсовета.

Значит ли это, что в 2024 году Путин действительно переизберётся на очередной, уже пятый свой срок? Отнюдь. Просто президент перешёл к использованию своего любимого приема политического дзюдо: создания максимально двусмысленной или туманной ситуации. Вопрос о его сверхлимитном президентстве явно подвешен. Всё будет зависеть от его собственной воли и состояния здоровья. Все мы уже под конституционным Богом ходим. Ну, вот все разговоры о его усталости (как можно устать, когда такая работа — удовольствие?), о неизбежном трансфере теряют всякий смысл. И Путин даже в самых дерзких помыслах перестает быть «хромой уткой», к чьему мнению уже можно не прислушиваться и поручения которого замыливать.

Служивый класс поставлен перед фактом. Вся инициатива окончательно в руках президента. И от их «хотелок» и глубокомысленных прогнозов ничего не зависит. Политическая реальность переходит в новое состояние.