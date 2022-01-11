Эксперт объявил о завершении политического доминирования США
Член президиума СВОП Безруков: доминирование США прекратилось
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:33, 11 января 2022
Фото: unsplash.com
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Военно-политическое доминирование США в течение последних 30 лет прекратилось, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков в рамках пресс-конференции к докладу МГИМО «Международные угрозы 2022. Перехват инициативы». Соотношение сил меняется, и Россия является для Штатов конкурентом в связке с Китаем, передаёт мнение политика «ПолитЭксперт».
США перед собой видят не просто Россию как геополитического конкурента, а в связке с Китаем, который представляет стратегически большую угрозу. Россия — силовой блок, с которым они не знают, что теперь делать, а Китай — это экономическая и более глобальная угроза в их понимании, — сказал Безруков.
Он добавил, что США будут вынуждены перезапустить альянсы, чтобы сдерживать Китай и контролировать повестку. Она у Штатов касается демократии, коррупции, «зелёной» тематики, сообщил Безруков.
Ранее в Женеве Россия и США провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. При этом США отказались обсуждать с Россией другие страны без их участия. Но, по словам заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, Соединённые Штаты готовы обговорить вопрос об ограничении военных учений и размещении ракет.