Эксперт объявил о завершении политического доминирования США

Военно-политическое доминирование США в течение последних 30 лет прекратилось, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков в рамках пресс-конференции к докладу МГИМО «Международные угрозы 2022. Перехват инициативы». Соотношение сил меняется, и Россия является для Штатов конкурентом в связке с Китаем, передаёт мнение политика «ПолитЭксперт».

США перед собой видят не просто Россию как геополитического конкурента, а в связке с Китаем, который представляет стратегически большую угрозу. Россия — силовой блок, с которым они не знают, что теперь делать, а Китай — это экономическая и более глобальная угроза в их понимании, — сказал Безруков.

Он добавил, что США будут вынуждены перезапустить альянсы, чтобы сдерживать Китай и контролировать повестку. Она у Штатов касается демократии, коррупции, «зелёной» тематики, сообщил Безруков.

Ранее в Женеве Россия и США провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. При этом США отказались обсуждать с Россией другие страны без их участия. Но, по словам заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, Соединённые Штаты готовы обговорить вопрос об ограничении военных учений и размещении ракет.