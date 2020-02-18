https://static.news.ru/photo/1f28f57e-52e7-11ea-9562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Совета Федерации РФ считают невыдачу американской визы главе российской делегации Константину Воронцову проявлением политического хамства.

По причине отказа во въезде дипломату комиссия ООН по разоружению перенесла начало своей ежегодной сессии на десять дней. В Совфеде заявили, что таким образом США дают понять, что реальные решения по разоружению Вашингтон не интересуют, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, российская сторона обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой выступить на экстренной встрече, посвящённой теме виз, которая состоится после 23 февраля, сообщил представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.